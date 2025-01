Anticipazionitv.it - C’è Posta per Te 2025, Mirko Brunetti postino? Il rumor che fa sognare i fan

, noto per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello, potrebbe essere pronto per un nuovo capitolo televisivo. Secondo unestivo, l’ex fidanzato di Perla Vatiero sarebbe stato in trattativa per diventare uno dei postini di C’èper Te. La notizia, non ancora confermata, sta dividendo i fan: tra chi sogna di vederlo nel celebre programma di Maria De Filippi e chi resta scettico. Ma quanto c’è di vero in queste voci? Nella prima puntata del programma non si è visto ma questo non preclude che possa avvenire nei prossimi episodi del format condotto dalla nota conduttrice.Un nuovo ruolo per? Ilcorre sui socialL’indiscrezione ha preso piede sul web, dopo che, ad agosto, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha commentato la possibilità di vederecomedi C’èper te.