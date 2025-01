Catania trovato con materiale pedopornografico arrestato imprenditore 43enne

Leggi su Dayitalianews.com

A seguito di una perquisizione delegata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di, il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale ha tratto in arresto in flagranza un uomo di anni 43, residente nel centro etneo,in possesso di ingente.L’inchiesta ha avuto inizio grazie alle operazioni investigative condotte dal C.O.S.C. di, concentrandosi in particolare sul monitoraggio della rete per combattere la pornografia infantile. Durante la perquisizione informatica, sono state trovate centinaia di immagini e video contenenti, con vittime di età molto giovane.Ilinformatico sequestrato è oggetto di ulteriore ed approfondita analisi investigativa.Il GIP del Tribunale di, ferma restando la presunzione di innocenza, ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.