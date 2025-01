Game-experience.it - Castlevania: Nocturne, Netflix ha pubblicato il nuovo trailer della Stagione 2

ha deciso di accendere l’entusiasmo dei fan dipubblicando ilufficiale2, che ricordiamo debutterà il prossimo 16 gennaio 2025.Il video, lungo e ricco di dettagli, anticipa un capitolo esplosivosaga, in cui Richter Belmont, Alucard e il loro gruppo di cacciatori di vampiri si troveranno a fronteggiare la minaccia definitiva: Erzsebet Báthory. Il filmato in questione si apre con Erzsebet Báthory, la potente antagonista conosciuta come il Messia dei vampiri, intenta a portare il mondo in un’oscurità eterna.La scena si sposta poi su Alucard, il leggendario dhampir, che questa volta avrà un ruolo centrale nella guida degli umani contro i vampiri. Accanto a lui troviamo Richter Belmont, determinato a porre fine a questa battaglia una volta per tutte, e un cast di personaggi noti e nuovi che arricchiranno la narrazione.