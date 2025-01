Castello delle Cerimonie il Tar | Proroga di 30 giorni dell’attività poi scatta il ritiro delle licenze

Leggi su Ildenaro.it

Altraper il “” del programma TV in onda su Real Time, poi arriverà la chiusura. È quanto stabilito dal Tar Campania (Settima Sezione, presidente Maria Laura Maddalena, consiglio Gabriella Caprini, estensore Maria Grazia D’Alterio) che ha concesso una ulterioredi 30ai gestori del “Grand Hotel La Sonrisa” di Sant’Antonio Abate (Napoli) per la “salvaguardia della buona fede dei terzi estranei alla vicenda”, vale a dire lavoratori e clienti che avevano prenotato da tempo feste e. Questa decisione – si legge nel provvedimento – è stata presa al fine di “ovviare, nell’immediato e comunque per il tempo strettamente necessario, al pregiudizio rappresentato dall’impossibilità di poter far altrimenti fronte agli impegni da tempo assunti in relazione ad attività ed eventi già programmati e di dare un adeguato preavviso ai lavoratori impiegati nelle attività”.