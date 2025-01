Ilfattoquotidiano.it - Caso Clostebol e il ricorso al Tas, Sinner si apre: “Mi hanno sempre detto che non era colpa mia, avevo un valore talmente basso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da diversi mesi la vita di Jannikcorre su due binari paralleli. Da una parte c’è il campo, dove continuano ad arrivare soddisfazioni e vittorie: l’esordio nel 2025 agli Australian Open ha visto il numero 1 al mondo battere in tre set il cileno Nicolas Jarry. Dall’altra parte c’è la questione doping, il famoso: solo pochi giorni fa la Corte Arbitrale dello Sport (Tas) ha comunicato che ildella Wada controsarà discusso il 16 e 17 aprile. “Ognuno di noi nella vita passa dei momenti belli e dei momenti difficili, per me questo non è stato un periodo facile ma sono ottimista“, ha commentato lo stesso numero 1 al mondo in conferenza stampa dopo l’esordio vincente a Melbourne.si è aperto con grande serenità e sincerità alle domande sulche lo vede coinvolto: “Miche non eramia, che non c’era volontarietà e in più quello chein corpo era unche non credo potrà accadere nulla.