Carioti | il prossimo bersaglio è il Giorno della Memoria

Lunedì 27 gennaio,. Il pensiero di tanti ebrei italiani è già lì. L'attacco alla sinagoga di Bologna e le scritte in vernice rossa («Justice Free Gaza») lasciate dai manifestanti incappucciati nella strada dove c'è la sedecomunità ebraica hanno fatto scattare l'allarme. Il pericolo, la paura, è che persino il ricordoShoah si trasformi in un'aggressione contro gli ebrei e Israele. Il terreno è già stato arato nelle università e nelle strade, dai collettivi di sinistra e non solo: Netanyahu è come Hitler, Israele è uno Stato genocida, i «sionisti» che lo difendono sono suoi complici. L'ambasciatore di Israele a Roma, Jonathan Peled, avverte che quello avvenuto a Bologna è «un grave attacco antisemita, che deve essere condannato con assoluta fermezza». Chi ha incoraggiato certi comportamenti ha aperto un abisso.