California, perché l’acqua sparata dai mezzi antincendio è rossa

Roma, 13 gennaio 2025 – Si chiama Phos-Chek ed è un liquido ritardante utilizzato per limitare la propagazione degli incendi. Sono virali nelle ultime ore immagini della contea di Los Angeles tinta di un rosso intenso, che in alcuni casi rasenta il fucsia, dopo il passaggio deistro è infatti il colore caratteristico del Phos-Chek.è rosa Come riportato dal Chemical & Engineering News, il Phos-Chek è una miscela di fosfato o solfato di ammonio unito ad un pigmento inorganico (spesso ossido di ferro), a una tintura e a un addensante che tiene insieme tutto il composto. Questa sostanza forma una barriera fisica tra la vegetazione (o materiali che alimentano la reazione chimica) e il fuoco con il fine di rallentare il più possibile il divampare dell’incendio.