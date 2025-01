Oasport.it - Calendario sci alpino Flachau, Cortina e Wengen 2025: programma 14-19 gennaio, orari, tv

Leggi su Oasport.it

Si è appena concluso un corposo weekend di sci ed è già tempo di pensare a quel che ci proporrà la Coppa del Mondo di sci2024-nella settimana che è appena aperta. La stagione prosegue con diverse gare, con undecisamente intenso per avvicinarsi ai Campionati Mondiali di febbraio.La settimana in arrivo sarà davvero ricchissima di eventi. Il comparto femminile inizierà già da martedì 14il classico slalom in notturna di(prima manche ore 17.45, seconda ora 20.45). Dopodiché si va ad’Ampezzo per una discesa (sabato 18alle ore 11.00) e un superG (domenica 19ore 11.00) sulla spettacolare Olympia delle Tofane.Passando agli uomini, invece, sarà la settimana die del mitico Lauberhorn. Dopo tre prove della discesa, si inizierà a fare sul serio.