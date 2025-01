Tvplay.it - Calciomercato Roma, sembrava tutto fatto: ma il colpo è rimandato

Leggi su Tvplay.it

Accordo trovato con il calciatore, ma l’ultima offerta dellanon convince il club: trasferimento.Laè chiamata a interventi non secondari sul mercato. La posizione in classifica dei giallorossi, sebbene non sia più precaria come qualche settimana fa, non può però far dormire sonni tranquilli a Ranieri. Ai giallorossi servono rinforzi in grado di continuare il trend positivo. E perché no, provare a rientrare, magari a seguito di un filotto di vittorie, a sperare quantomeno in un ingresso in Conference League o Europa League.: inveceal momento(ANSA) TvPlay.itUno degli obiettivi sul taccuino degli uomini mercato giallorossi è Devye Rensch, giovane terzino olandese originario del Suriname in forza all’Ajax. Da un paio d’anni Rensch, prodotto del settore giovanile dei lancieri, si sta mettendo in bella mostra nel campionato olandese e non solo.