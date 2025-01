Sport.quotidiano.net - Calcio serie D: domenica al Galli arriva il Cittatdella Vis Modena. L’Imolese esce a testa bassa . Melloni regala un piccolo sorriso

Leggi su Sport.quotidiano.net

TAU ALTOPASCIO4IMOLESE1 TAU ALTOPASCIO: Cabella; Ivani (26’st Zanon), Meucci, Bernardini, Negro, Bruzzo, Sichi (34’st Manetti), Bongiorni (18’st Atzeni), Rinaldini (34’st Lombardo), Motti, Andolfi (22’st Carcani). A disp. Pierallini, Belluomini, Bartelloni, Grossi. All. Venturi. IMOLESE: Salgado; Garavini, Ale, Dall’Osso (29’st Elefante), Ballanti (1’st Barnabà), Vlahovic, Lolli (18’st Manzoni), Mattiolo, Manes (22’st Diawara), Gasperoni, Raffini (9’st). A disp. Adorni, Brandi, Pierfederici, Cipriani. All. D’Amore. Arbitro: Isoardi di Cuneo. Reti: 11’pt e 49’st Motti, 25’st Carcani, 33’st Rinaldini, 38’st. Note: ammoniti Ballanti, Bernardini, Dall’Osso, Sichi e Motti. Colpita e affondata. Neridimensionatadalla trasferta di Altopascio, dove il Tau conferma di essere una delle squadre più forti del girone E che fino all’ultimo si contenderà la promozione in C, nonché formazione durissima da battere tra le mura amiche.