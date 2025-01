Quifinanza.it - Cala il prezzo medio della spesa nei supermercati italiani nel 2024, meno il 5% in un anno

Come ogni, Altroconsumo ha pubblicato i datipropria indagine volta a comprendere quali siano ipiù apprezzati daglie come si muovano ed evolvano le abitudini d’acquisto dei cittadini. Uno dei dati più significativi che emergono dall’ultimo report è sicuramente quello relativo al calo delmensile, diminuito dal 2023 aldel 5%. Tradotto in numeri vuol dire che la somma media è scesa, nei 30 giorni, da 409 a 387 euro. Tale discesa, per l’autore dello studio stesso, è da attribuire al sempre maggiore clima di incertezza economica percepita dai cittadini, con le attenzioni maggiori alle somme spese per gli alimenti che è aumentata drasticamente soprattutto nel caso di famiglie più numerose, da 5 persone in su.ladegliA fronte di un campione intervistato da Altroconsumo composto da 12mila persone, tra soci dell’Organizzazione e sostenitori, e oltre 41mila differenti esperienze d’acquisto, gli intervistati hdimostrato una generale maggiore attenzione rispetto alla precedente rilevazione (2023) ai prezzi dei prodotti neie nei discount.