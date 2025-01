Ilgiorno.it - Brescia, il sampdoriano Akinsamiro imita una scimmia per rispondere agli ululati razzisti. L’allenatore Bisoli: “Mancanza di rispetto del giocatore”

Semmai-Sampdoria verrà ricordata negli anni non sarà certo per lo scialbo 1-1 finale che serve poco a entrambe le squadre ma, purtroppo, per l’ennesimo episodio di razzismo nei nostri stradi e ancor di più per la singolare risposta delpreso di mira: si tratta di Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista 21enne della Sampdoria di origine nigeriane, ceduto in estate dall’Inter al club genovese. Cosa è successo al Rigamonti domenica sera? Dopo la rete del momentaneo vantaggio blucerchiato siglata da Coda, il promettente Akinsanmiro ha esultato mimando i gesti di unasotto la curva nord delche lo avrebbe riempito precedentemente di insulti ea sfondo razzista. Il 21enne si è battuto più volte i pugni sul petto,ndo i salti e le movenze di un gorilla.