Oasport.it - Boxe, Tyson Fury annuncia il ritiro: “Ho amato ogni secondo del mio percorso”

Leggi su Oasport.it

Titoli di coda per. L’icona dellamondiale hato il suo addio all’attività agonistica. La notizia è stata diffusa nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 gennaio, attraverso un video pubblicato su Instagram dal diretto interessato, soprannominato “Gipsy King” per le sue origini nomadi. Telegrafiche le parole del pugile britannico: “La farò breve. Vorreire il miodalla. È stato fantastico, hosingolo minuto. Dio benedica tutti, ci vediamo dall’altra parte”, ha detto, reduce dalle due pesanti sconfitte contro l’ucraino Oleksandr Usyk.L’annuncio può essere considerato una sorpresa, visto i prossimi impegni del nativo di Wythenshawe, atteso teoricamente in estate nel prestigiosissimo palcoscenico di Wembley per un incontro speciale con il connazionale Anthony Joshua.