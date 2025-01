Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Io sono la fine del mondo primo all’esordio

Gli incassi del Boxcontinuano ad offrire cifre importanti anche nel secondo mese di gennaio, il merito è senza dubbio dell’esordiente Ioladel.Nel weekend tra il 9 ed il 12 gennaio gli incassi complessivi hanno generato 11,3 milioni di euro (fonte Cineguru), continuando pertanto a sovra-performare lo stesso periodo dello scorso anno, quando lo score complessivo segnava quota 8,33 milioni. Il merito è come anticipato di Ioladel, ma anche di film in tienitura quali Diamanti, Sonic 3 e Nosferatu. Ma andiamo con ordine.Il sorprendente esordio del film di Gennaro Nunziante – con Angelo Duro come protagonista – ha raccolto nel suo weekend d’esordio un incasso pari a 2,33 milioni di euro (2,34 milioni con le anteprime). La commedia ha raccolto il benestare del pubblico, e si prospetta come uno dei filmni protagonisti di questa prima parte del 2025.