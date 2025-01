Biden roghi | sosteremmo la popolazione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.35 Il presidenteha annunciato su X di aver convocato la vicepresidente Kamala Harris e funzionari chiave per un briefing virtuale sugli sforzi dell'amministrazione per affrontare gli incendi che stanno colpendo Los Angeles. "Continueremo a sostenere la risposta statale e locale con risorse federali, per tutto il tempo necessario",scrive,per sottolineare una strategia che garantisca la sicurezza e il benessere dei cittadini, in un periodo di crescente intensità degli eventi climatici.