Belen Rodriguez cambia vita e look | il caschetto mosso stupisce

Cambioe cambio, si sa, molto spesso per una donna sono passaggi consequenziali: dopo aver reso nota l’ennesima chiusura in ambito sentimentale, per Belénè ufficialmente tempo di aprire un nuovo capitolo della propria esistenza. Ed ecco, proprio come da copione, una metamorfosi di stile prontissima a sancirne l’inizio. O, almeno, questo è ciò che tutti hanno pensato. La showgirl argentina è apparsa in una moltitudine di sensuali scatti con una capigliatura inaspettata, a farla sembrare decisamente un’altra. La verità? Un passo alla volta.Belén, la nuova avventura su Real Time ed il: ma è tutto vero?È finalmente giunto il tempo della rivalsa per Belén: la conduttrice è appena tornata a lavorare in televisione dopo oltre un anno trascorso ben lontano dai riflettori, in seguito agli sconvolgimenti del palinsesto Mediaset ad opera di Pier Silvio Berlusconi.