Anticipazionitv.it - Beautiful anticipazioni americane: Hope gravemente malata?

Leggi su Anticipazionitv.it

Le prossime puntate disi concentreranno suLogan e le sue scelte sempre più discutibili. Secondo Taylor Hayes, i recenti comportamenti della ragazza sarebbero il segnale di profondi problemi psicologici, tanto da spingerla a parlarne con Brooke. Quest’ultima, però, non accetterà di buon grado le parole della psichiatra. Ma quali saranno le conseguenze di questi nuovi sviluppi? Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi.: il rifiuto die il matrimonio di ThomasLa relazione trae Thomas sembra essere giunta al capolinea. Dopo aver rifiutato per ben due volte di sposarlo,ha dichiarato di provare sentimenti sinceri per lui, ma di aver bisogno di tempo. Tuttavia, Steffy non ha perso occasione per montare il fratello contro di lei, convincendolo che la Logan lo stia solo prendendo in giro.