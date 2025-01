Ilfattoquotidiano.it - Bastoni svela: “La mia migliore amica è venuta a mancare in seguito a un incidente, è stata la prima grande batosta della mia vita”

“Ero un bambino molto timido e riservato. Ho avuto la fortuna che il papà di una mia compagna di classe era un osservatore dell’Atalanta, mi portò a fare un provino e andò bene”. Il cammino del difensore dell’Inter eNazionale Alessandrocomincia da Casalmaggiore, un piccolo paese di 15.000 abitanti in provincia di Cremona. Dà i suoi primi calci nel campetto dell’oratorio sognando di emulare papà Nicola, un passato da terzino nella Cremonese. Peril calcio è quindi una questione di famiglia.“Anche mio padre ha sempre avuto grandi qualità a livello calcistico, forse gli è mancata la testa. Per questo non voleva che facessi il suo stesso errore, scherzando diceva che a livello qualitativo era più forte di me. Dopo il mio esordio in Serie A gli ho fatto presente che non avrebbe più potuto dirmelo”.