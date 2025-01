Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della tredicesima giornata di A1: Scalia formidabile da tre, D’Alie trascina San Martino di Lupari

Leggi su Oasport.it

Ha preso il via il girone di ritorno del massimo campionato di. Prosegue il duello a distanza tra Venezia e Schio, tanta la lotta alle loro spalle. Vediamo insieme chi sono leazzurre di questaDONNE, LEGIOCATRICI DEL TREDICESIMO TURNO DI SERIE ASara: Campobasso batte nettamente Tortona e la grande protagonista è l’esterno nativo del Minnesota. Le percentuali si erano un po’ sporcate negli ultimi tempi, in questo weekend arriva una prova da sharpshooter con 20 punti e 6/10 da tre, confermando le sue abilità da cecchino. Se entra in ritmo, può far male a tutti, anche in Nazionale.Rae Lin: colpaccioAlama Sandiche batte fuori casa la Geas Sesto San Giovanni e conquista una gran vittoria in ottica salvezza.