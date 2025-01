Ilrestodelcarlino.it - Badia Polesine, fa la spesa al supermercato e fugge con il carrello pieno. Arrestato un 28enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Rovigo), 13 gennaio 2025 – Voleva fare unasenza pagare, ma viene. E’ quanto successo nei giorni scorsi, quando i carabinieri di Lendinara hannoun italiano(Ro), in quanto colto in fragranza di un furto ad undel paese. Il giovane, infatti, una volta entrato all’interno del punto vendita ha iniziato ad aggirarsi tra gli scaffali riempiendo ildi vari generi alimentari, tra cui caffè, tranci di prosciutto crudo San Daniele, svariate confezioni di tonno in scatola, alcune confezioni di parmigiano di lunga stagionatura, olio e grandi confezioni di cioccolatini. Al termine della ‘’ ha imboccato deciso l’uscita di sicurezza evitando di transitare dalle casse e continuando a tirare il carrellino