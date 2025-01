Lanazione.it - Auto vandalizzate alla Misericordia: "Fatti gravi, chiesta al prefetto la convocazione urgente del Comitato per l’ordine pubblico"

Leggi su Lanazione.it

di Laura ValdesiCHIANCIANO"In conseguenza deiaccaduti sabato nella nostra città ho richiesto alMatilde Pirrera laimmediata eddelpere la sicurezza pubblica", annuncia Grazia Torelli, sindaca di Chianciano. Il paese è in fibrillazione da tempo per il comportamento di un giovane migrante che, un mese fa, aveva sferrato un pugno al volto ad un residente, senza alcun motivo apparente. All’uomo erano stati dati trenta giorni di prognosi. Ma a far traboccare il vaso della sopportazione della comunità è stato il blitz compiuto dal giovane nei confronti di due mezzi delladi Chianciano e di altrettante vetture private parcheggiate nel piazzale dietro viale della Libertà dove c’è anche il garage in cui l’associazione di volontariato ricovera i mezzi.