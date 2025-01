Lettera43.it - Australian Open, Kyrgios subito eliminato: l’australiano fuori al primo turno

Leggi su Lettera43.it

«Se troverò Sinner farò in modo che ogni singola persona del pubblico sia contro di lui, una bolgia totale». Per i suoi attacchi nei confronti dell’altoatesino, Nickdovrà tuttavia accontentarsi del suo profilo social. Il 29enne di Canberra, che nelle settimane di avvicinamento agli2025 era finito sulle pagine dei giornali per le invettive sull’azzurro e il caso Clostebol, saluta infatti lo Slam casalingo già al. Fatale la sconfitta contro il britannico Jacob Fearnley, 92esimo del ranking, in tre set con il punteggio di 7-6, 6-3, 7-6. Un match durante il quale non ha fatto mancare qualche colpo di classe, ma nemmeno le solite sfuriate dalla panchina con una serie di insulti al proprio angolo. Per lui è la seconda sconfitta su due partite in singolare nel 2025 dopo quella nel torneo di Brisbane con il francese Giovanni Mpethsi Perricard.