Australian Open 2025 | Kyrgios subito out Fearnley lo elimina in tre set Ok Alcaraz

Si interrompe già al primo turno l’avventura di Nickagli: Jacobloin tre set con il punteggio di 7-6(3) 6-3 7-6(1). L’o si affida quasi totalmente al suo servizio, pagando poi una condizione fisica a dir poco lontana dall’essere ottimale. Nel terzo set arriva qualche segnale importante di reazione da parte dell’ex numero 13 al mondo, sostenuto dal grande tifo del pubblico di casa, ma il classe 1995 non riesce a prolungare la contesa al quarto set.IL TABELLONEPROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMINick– Foto Ray Giubilobatte: la cronacaIl secondo game vedecostretto a rimontare da 0-30, ma in generale i primi scambi scivolano via senza particolari scossoni.si affida totalmente al servizio trovando un numero importante di ace (nove nel primo set), mentre aumentano le difficoltà quando si entra nello scambio.