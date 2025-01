Lapresse.it - Australian Open 2025: esordio ok per Alcaraz, battuto Shevchenko

agevole per Carlosagli, prima prova stagionale del Grande Slam. Lo spagnolo, numero 3 del seeding e del mondo, hain tre set il kazako Aleksandr, numero 77 Atp, con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-1 in 1 ora e 55 minuti.Nelle altre partite da segnalare il successo sofferto dell’americano Frances Tiafoe (17) sul francese Arthur Rinderknech per 7-6 (2), 6-3, 4-6, 6-7 (4), 6-3. Passa il turno anche il canadese Felix Auger-Aliassime (29) ai danni del tedesco Jan-Lennard Struff per 6-3, 6-0, 4-6, 6-1.Un doppio colpo di fortuna consente a Francesco Passaro di qualificarsi per la prima volta in carriera al secondo turno del majoro. Il tennista perugino, numero 104 del mondo, è prima entrato in tabellone da lucky loser per il forfait di Fabio Fognini infortunato, poi ha approfittato del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 del mondo e del seeding, a sua volta infortunato, sul punteggio di 7-5, 2-1 per l’italiano.