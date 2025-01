Aumentano del 16 per cento le notti trascorse dai turisti in città | 12 milioni

Lanazione.it - Aumentano del 16 per cento le notti trascorse dai turisti in città: 1,2 milioni

La Spezia, 13 gennaio 2025 – Record assoluto di presenzeche alla Spezia nel 2024. I dati relativi all’imposta di soggiorno riscossa da gennaio a dicembre confermano un incremento del 16% rispetto all’anno precedente, con oltre 1.200.000 presenze invece delle oltre 965.000 del 2023. Il punto sull’annata appena trascorsa è stato fatto in occasione della visita del nuovo assessore regionale al Turismo e al marketing territoriale, Luca Lombardi. “I dati sull’affluenza deidel nostro territorio ricavati dagli incassi delle imposte di soggiorno del Comune della Spezia, forniscono un quadro dettagliato dell’eccezionale crescita del turismo nella nostra. Questi includono le strutture alberghiere e quelle extralberghiere, come appartamenti ammobiliati ad usoco, affittacamere e bed and breakfast.