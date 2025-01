Universalmovies.it - Attack on Titan: The Last Attack | Il Trailer del film evento

on: The, ilche unisce gli ultimi due episodi della serie anime, approderà nelle sale italiane per un periodo limitato dal 3 al 5 marzo.Per l’occasione, Sony Pictures ha diffuso in rete quest’oggi un nuovocon l’obiettivo di aumentare l’hype degli appassionati in vista dell’in arrivo in sala, tra meno di due mesi.on: The, così come si legge dalla descrizione ufficiale, promette un’esperienza cinematografica per godere appieno dell’epico finale in undi dimensioni colossali.Ilè stato diretto da Yuichiro Hayashi, regista della serie anime, esso offrirà, tra l’altro, una rielaborazione sulle animazioni originali della serie ed un audio aggiornato al Dolby Surround 5.1. La durata sarà 145 minuti.on: TheIlon: TheLa Trama UfficialeL’ umanità ha sempre vissuto in silenzio, protetta da mura innalzate per difendersi dalla minaccia dei giganti, enormi creature mostruose.