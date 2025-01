Pronosticipremium.com - Atalanta-Juventus, il pronostico: stuzzica il risultato esatto

La Serie A torna a tenerci compagnia anche durante la settimana, questa volta però per il turno di recupero della 19ª giornata. Dopo il match tra Como e Milan che andrà in scena alle ore 18:30, ci sarà il big match tra, che invece avrà inizio alle ore 20:45 del 14 gennaio. Le due squadre si trovano in un momento di forma opposto, ma non per questo l’esito del match sarà scontato., come arrivano le squadre matchL’è sicuramente una delle squadre che ambisce al titolo in Serie A, ma in queste ultime giornate ha affrontato alcune difficoltà che non gli hanno permesso di andare oltre l’1-1 contro la Lazio ed ad un pareggio a reti bianche contro l’Udinese. Il match contro lasarà dunque fondamentale per Gasperini che poi si ritroverà ad affrontare il Napoli nel prossimo turno.