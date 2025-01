Digital-news.it - Arrivano su Sky Cinema le nuove storie de «I Delitti del BarLume - Non è un paese per bimbi»

Una produzione Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company)Regia di ROAN JOHNSON, MILENA COCOZZA e MARCO TETIProduttore creativo ROAN JOHNSON Con FILIPPO TIMI, LUCIA MASCINO, ALESSANDRO BENVENUTI, ATOS DAVINI, MASSIMO PAGANELLI,MICHELE DI MAURO, ENRICA GUIDIcon CORRADO GUZZANTI e con STEFANO FRESINON È UNPERè la prima delle tre: Rimediotti scomparso, una coppia improbabile, una partita di diamanti e Massimo alle prese con le capre. Nuova estate,grane, nuovo divertimento.Primo appuntamento in onda lunedì 13 gennaio,in esclusiva su Skye in streaming solo su NOW