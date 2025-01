Lanazione.it - Aquila. Rigucci dopo la sconfitta con il Siena. “Ci lecchiamo le ferite e andiamo avanti”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 gennaio 2025 –due successi consecutivi che avevano aperto al meglio la strada all'ennesima avventura di Atosnella panchina del Montevarchi, ieri al "Brilli Peri" è arrivata unacontro una compagine forte e ben attrezzata come il. E' bastato infatti il gol nel primo tempo di Galligani per stendere la squadra rossoblù e imprimerli il primo K.O del 2025. Unche ha creato tanto durante tutti i 90 minuti, dimostrando di possedere un organico ben fornito in tutti i reparti, caratterizzato soprattutto da un'esperienza che alla lunga gli ha permesso di portare a casa i 3 punti. Basta infatti pensare come il numero 9 Niccolò Giannetti (ex Juventus e Cagliari per dirle solamente due) sia addirittura partito dalla panchina; uno dei tanti fattori che ha fatto intuire la grande qualità della squadra bianconera che si trova in piena lotta play-off.