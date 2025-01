Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 13 gennaio: il ritorno di Jessica Morlacchi

Leggi su Dilei.it

Ventiduesimo appuntamento con il, in onda lunedì 13dalle 21,35 su Canale5. Reduce da una puntata difficilissima, in cui ha dovuto rimproverare i concorrenti per comportamenti poco consoni per il luogo in cui si trovano, Alfonso Signorini torna alla conduzione della trasmissione dell’Ammiraglia Mediaset carico di nuove idee. Sarà ancora una volta il pubblico a decretare l’eliminato di questa sera, scelto tra i cinque nominati della puntata in prima serata., ledel 13Sono passati esattamente 7 giorni da quandoha deciso di lasciare per sempre il. L’ex voce e bassista dei Gazosa non aveva infatti gradito la scelta della produzione di mandarla al televoto flash con Helena Prestes e Ilaria Galassi, dicendosi presa in giro per il trattamento che le è stato riservato.