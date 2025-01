Lopinionista.it - “Amerikatsi”, il film di Michael A. Goorjian al cinema

Leggi su Lopinionista.it

Dal 16 gennaio nelle saletografiche una favola di resistenza, speranza e amore dell’Armenia Sovietica stanlinianaIl” diA.arriverà nelle sale italiane dal 16 gennaio grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione, con il supporto di Dna srl. Scritto, diretto e interpretato dal cineasta americano di origine armeneA., ilè stato designato dall’Armenia per la corsa al Premio Oscar® 2024 come MigliorInternazionale, rientrando nella short list finale.Protagonista Charlie, scampato al genocidio Armeno fuggendo negli Stati Uniti quando era ragazzo. Nel 1948 torna in Armenia, dove viene accolto dalla dura realtà del comunismo sovietico stalinista e finisce rocambolescamente in prigione.TRAILERMa nella sua cella c’è una finestra, da cui può osservare l’appartamento di fronte e scoprire così la ricchezza e vivacità della vita e della cultura armena, facendosi coinvolgere dalle storie che si avvicendano – comiche, romantiche, drammatiche – come se guardasse una serie tv su uno schermo.