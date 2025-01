Ilrestodelcarlino.it - Amato cambia avvocati, nuovo passo per il processo d’appello: chi sono

Bologna, 13 gennaio 2025 – Giampaolo, per il. L’oculista ed ex medico della Virtus basket, terminati i rapporti con i legali Gianluigi Lebro e Cesarinia Mitaritonna che l’hanno assistito durante ildi primo grado in cui è stato condannato all’ergastolo per il duplice omicidio della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, ha scelto ora due notidel foro di Roma: il professor Franco Coppi, storico legale di Giulio Andreotti e difensore di Silvio Berlusconi nei processi Mediaset e Ruby, e l'avvocato Valerio Spigarelli, già presidente dell'Unione delle camere penali italiane., 65 anni, il 16 ottobre scorso è stato condannato dalla Corte d'assise di Bologna, presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, appunto all'ergastolo, con isolamento diurno di un anno e sei mesi.