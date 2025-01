Tvplay.it - Altro che Napoli, Fagioli in una Big di Serie A: addio Juve

Futuro in bilico allaper Nicolò. Oltre al, spunta un’altra pretendente inA per il centrocampista bianconeroSono giorni davvero turbolenti in casantus. L’inizio del 2025 è stato decisamente al di sotto delle attese per i bianconeri, sconfitti dal Milan nella semifinale di Supercoppa Italia e fermati sul pari dal Torino nel Derby di ritorno di sabato scorso.chein una Big diA:– Tvplay.it (Foto LaPresse)Il dodicesimo pareggio stagionale ha acuito il malumore dei tifosi per il rendimento della squadra, ormai tagliata fuori dalle posizioni di vertice della classifica e costretta a lottare nella bagarre per il quarto posto insieme a Lazio, Fiorentina e Milan, avversario dellantus sabato prossimo allo Stadium dopo la sfida di recupero con l’Atalanta di domani sera.