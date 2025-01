Thesocialpost.it - Allarme in Italia per la «Vespa Orientalis», l’insetto che mangia le api e distrugge gli alveari

Secondo i produttori, i cambiamenti climatici hanno trasformato una convivenza pacifica tra specie in una vera e propria competizione tra insetti. Attualmente, il 25% dei 100 milain Campania è stato colpito.Gli apicoltori campani stanno vivendo un momento difficile a causa dei danni provocati dalla, nota come Calabrone Orientale. Questo insetto, che può raggiungere i 3 centimetri di lunghezza, presenta un corpo rossastro e parti giallo-sulfuree sul capo e sull’addome, ed è velenoso. Molto aggressivo, sta decimando interi: si nutre delle api in volo e penetra all’interno deglindoli.Riccardo Terriaca, direttore del Gruppo Apistico Paritetico Volape, che raggruppa oltre 500 apicoltori in Campania, sottolinea come i cambiamenti climatici e le alterazioni degli habitat naturali abbiano trasformato un’antica coesistenza in una dura competizione, in cui le api sono sempre più in difficoltà.