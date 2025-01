Lapresse.it - Alex Pompa assolto, uccise il padre per difendere la madre

Leggi su Lapresse.it

La Corte d’assise d’appello di Torino haCotoia (all’epoca, ma ha cambiato il cognome) dall’accusa di aver ucciso il, 50 anni, nel corso di una lite che l’uomo stava avendo con la.La condanna in appello a 6 anni e due mesiNel luglio scorso, il pg della Cassazione aveva disposto un nuovo processo d’appello nei confronti del ragazzo, oggi 22enne, dopo la condanna a 6 anni e 2 mesi. In primo grado il giovane era statoprima di essere condannato in appello. La Cassazione aveva disposto un processo d’appello bis che ha confermato, invece, l’assoluzione del giovane. Il legale: “Ora deve essere lasciato in pace” “ora deve essere lasciato in pace, non ha praticamente ancora vissuto. Siamo contenti che sia finito un calvario giudiziario”. Lo dice a LaPresse l’avvocato Claudio Strata, difensore diCotoiain appello bis dall’accusa di aver ammazzato il