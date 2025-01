Sport.quotidiano.net - Alcaraz studia Sinner da vicino. Australian Open, tocca alla Paolini

Jannike Carlossi sono trovati fianco a fianco già ieri mattina, in un allenamento indoor obbligato dal pazzo meteo di Melbourne. Una sorta di antipasto di quello che potrebbe essere il gran finale del primo Slam del 2025. L’azzurro numero uno al mondo ha poi affrontato nella notte italiana il gigante cileno Jarry: un test al debutto non proprio agevole, ma in fondo il nostro è ora il riferimento e lo spauracchio di tutti gli avversari. Il Rosso di Sesto è il favorito in Australia, campione uscente e pure vincitore dell’ultimo Major del 2024, gli Us. Carlitos, che pure ha vinto Roland Garros e Wimbledon l’anno scorso, si trova a inseguire. Il recente cambio di racchetta indica la volontà di colmare il gap, non senza rischiare. Oggi nel primo turno affronta Shevchenko. Chi altri può insidiare Jannik, chi può ambire all’Happy Slam? Djokovic è sempre Djokovic, o forse non più.