Alcaraz da impazzire, ma quando Sinner colpisce la palla...": Agassi chiude ogni discorso

“Sono sempre stato fermamente convinto di essere molto bravo a colpire la, penso che sia stato questo a farmi raggiungere così tanti obiettivi nella mia carriera, qualcosa che ora potrei vedere proprio in uno comelo vedi colpire lati fa sentire bene, anche il rumore dell'impatto". Sono parole al miele quelle rivolte da André, ex numero 1 al mondo, nei confronti del 23enne pusterese, che nella mattinata italiana di lunedì 13 gennaio ha chiuso il tre set l'ostico match d'esordio nello Slam di Melbourne contro il cileno Nicolas Jarry.lo ha detto in un'intervista rilasciata all'Australian Open Podcast, spendendo belle parole anche sul rivale in campo di, Carlos: “Nelle giornate brutte ho sofferto molto in campo, non avevo la disciplina per controllare le emozioni e sotto questo aspetto invidio molto, perché è sempre positivo — ha concluso —.