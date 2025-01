Inter-news.it - Akinsanmiro vittima di razzismo, l’agente: «Reazione bellissima». Poi l’Inter!

Ebenezer, calciatore di proprietà dei nerazzurri attualmente in prestito alla Sampdoria, ieri è statodinel corso della sfida contro il Brescia. Il suo agente, Crescenzo Cecere, ha commentato l’orribile episodio e, infine, si è soffermato sulla crescita del giovane anche in ottica Inter.LAPROVOCATORIA – Intervenuto su Radio Sportiva all’indomani di Brescia-Sampdoria,di Ebenezerha dichiarato: «Ero allo stadio. Io ci ho anche riso sopra. La suaè stata provocatoria ma, pur sotto la curva dei tifosi di casa. Preferisco unadel genere ad altre che ci sono state in passato. Ilè un tema delicatissimo. Lui l’ha preso col sorriso, questa è la cosa che conta più di tutto».L’AMMONIZIONE –Crescenzo Cecere prosegue: «Ci sono stati insulti, alcuni di natura razziale e altri meno, perchéera il migliore in campo in quel momento e quindi la tifoseria di casa ha voluto colpire questo ragazzo, un ragazzo giovane.