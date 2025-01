Tvplay.it - Affare Kvaratskhelia, ora cambia tutto: colpo di scena Napoli

Leggi su Tvplay.it

Prosegue il caos legato al georgiano del, la trattativa è tutt’altro che conclusa: i dettagli.Prosegue la telenovela relativa all’addio di Khvichae al presunto accordo del georgiano con il Paris Saint Germain. È stata una settimana piuttosto commesse quella vissuta dagli uomini di Antonio Conte che, travolti dalla notizia del possibile addio di un degli uomini chiave della squadra, hanno saputo reagire sul campo., oradi(LaPresse) tvplay.itIl 2-0 rifilato al Verona è un segnale importante per la squadra. Tre punti fondamentali che rimettono gli azzurri in vetta alla classifica, almeno fino al doppio recupero dell’Inter, e fanno respirarel’ambiente partenopeo in attesa della notizia che nessuno vorrebbe apprendere.