Zonawrestling.net - AEW: Backstage felice dell’addio di Malakai Black?

Leggi su Zonawrestling.net

Le reazioni interne all’addio diDopo le prime notizie sul probabile addio dialla AEW, emergono nuovi dettagli sulla situazione. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Radio, diversi membri della federazione non sarebbero dispiaciuti della sua partenza.“È andato via, probabilmente non lo vedremo più in TV. È curioso, nonostante il suo talento, tutti quelli a cui ho chiesto hanno più o meno la stessa opinione, ovvero ‘meglio così'”, ha riportato Meltzer.Gli ultimi segnali a Dynamite e CollisionDurante l’ultimo episodio di Collision, Adam Copeland ha interrotto un’intervista tra Lexy Nair e Brody King, esprimendo il suo rispetto per King, Julia Hart e Buddy Matthews, senza mai menzionare. Copeland ha incoraggiato King a “prendere le redini e correre”.