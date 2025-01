Lanazione.it - Addio Muffin, il barboncino nero della pet therapy del Meyer

Firenze, 13 gennaio 2025 - Un'ondata di messaggi da tutta Italia (e non solo) sta arrivando agli operatori di Antropozoa impegnati nella petper ricordare e salutare, il meticcio diimpegnato negli interventi assistiti con gli animali anche nei reparti deldi Firenze. Il suo "lavoro" era donare sorrisi e benessere ai piccoli ricoverati, aiutandoli a guarire prima.era più di un semplice cane: con il suo carattere affabile, il morbido pelo che invitava alle coccole e un’innata empatia, era un operatore a tutti gli effetti, impegnato a portare conforto e gioia in contesti spesso difficili. Nei corridoi dell'ospedale, vicino ai letti o negli ambulatori, ovunque ci fosse bisogno di un sorriso, non si tirava mai indietro. Ma il suo contributo andava oltre: al centro socioterapeutico di Antropozoa nel Valdarno, ha accolto centinaia di bambini e le loro famiglie, diventando per loro una presenza insostituibile.