Iltempo.it - Addio a Oliviero Toscani: lo "shockvertising", il sodalizio coi Benetton, le battaglie

non ce l'ha fatta. Il celebre fotografo divenuto fin dagli anni Ottanta un'icona culturale del nostro Paese è morto a 82 anni dopo un ricovero d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cecina per l'aggravamento delle sue condizioni di salute. Nell'agosto 2024, in un'intervista al Corriere, aveva rivelato di essere affetto da un male incurabile diagnosticatogli due anni fa, l'amiloidosi che interessa particolarmente il cuore e le reni, e di essere sottoposto a una terapia sperimentale. Nato a Milano nel 1942 da Dolores Cantoni e da Fedele, primo fotoreporter del Corriere della Sera, a soli 14 annipubblicò la sua prima foto sul Corriere. Nel suo libro Caro Avedon, raccontava infatti di aver accompagnato il padre a Predappio per la tumulazione di Benito Mussolini.