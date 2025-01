Puntomagazine.it - Addio a Oliviero Toscani, il fotografo delle campagne provocatorie che ha rivoluzionato la comunicazione visiva

Con la sua fotografia audace e senza compromessi,ha sfidato le convenzioni, lasciando un segno indelebile nel mondo della pubblicità e dell’arte., il celebree pubblicitario italiano, è morto oggi, 13 gennaio 2025, all’età di 82 anni, come annunciato dalla sua famiglia in un breve comunicato stampa., noto per le suepubblicitariee controverse, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della fotografia e dellaera un maestro nel giocare con le emozioni, spesso suscitando polemiche con immagini forti e dirette. Tra le suepiù celebri ci sono quelle per il marchio Benetton, in cui l’artista ha trattato temi delicati come il razzismo, l’anoressia e l’AIDS, suscitando reazioni contrastanti sia di ammirazione che di indignazione.