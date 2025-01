Laprimapagina.it - Addio a Oliviero Toscani: il fotografo che ha rivoluzionato l’immagine e il pensiero sociale

Leggi su Laprimapagina.it

, celebree comunicatore di fama mondiale, si è spento oggi, 13 gennaio 2025, all’età di 82 anni. Ad annunciarlo è stata la famiglia con un breve comunicato: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsticon Rocco, Lola e Ali”.era affetto da amiloidosi, una malattia che aveva reso pubblica, e si trovava ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. In un’intervista aveva raccontato con lucidità la sua battaglia contro la malattia, dichiarando di non temere la morte: “Basta che non faccia male. Ho vissuto troppo e troppo bene.