Ad Acerra il più grande parco pubblico dell’area nord di Napoli iniziano i lavori per Akeru

Domani la cerimonia di piantumazione del primo albero delcon Gaetano Manfredi. Domani inizieranno idi, si chiama così ilpiùdiche sorgerà ade si estenderà per 67 mila metri quadrati con oltre un chilometro di pista ciclabile ed un chilometro di percorsi pedonali oltre ad aree gioco per bambini, aree fitness, per i cani, campi di calcetto e basket ed una pista di atletica regolamentare.Ilsarà circondato da 800 alberi di alto fusto, domani alle 10 in via Mulino Vecchio, località Lupara, si terrà la cerimonia inaugurale calla presenza del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, del sindaco diTito d’Errico, del presidente del Consiglio Comunale Raffaele Lettieri, di diverse autorità civili ed ecclesiastiche, nonché degli studenti dell’Istituto Superiore “Bruno Munari” die il liceo “Alfonso Maria de Liguori”.