Accadde oggi 13 gennaio | la nevicata del 1985

Ci sono partite che non dimentichi per vari motivi: un gol spettacolare, una grande parata, un risultato a sorpresa o netto. L’ultimo turno del girone d’andata del campionato 1984-’85 nell’immaginario collettivo significa anche il bianco attorno ai campi di gioco: eh sì, la famosa. Quel 13di quarant’anni fa coincise con il primo gol in serie A di Pasquale Bruno e con l’ultimo nel massimo campionato di Luciano Marangon. Emozionante quella giornata, sotto vari punti di vista? Lo è stata ancora di più di più perché quel dì avvenne l’esordio del compianto Enrico Cucchi: sul campo dell’Ascoli, in una domenica ricordata anche per l’incipit realizzativo del marchigiano Giuseppe Iachini.è il centenario dalla nascita di Bruno Micheloni, 31 gare in A con il Palermo. E il 131925 era nato Ciro Di Martino, successore alla presidenza della Roma dopo Ciarrapico e prima di Franco Sensi.