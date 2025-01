Ilrestodelcarlino.it - "Abbiate sempre l’entusiasmo di camminare insieme"

Il Giubileo 2025 si è ufficialmente aperto a Camerino: ieri pomeriggio, davanti a Santa Maria in Via è partita la processione lungo le vie della città fino alla basilica di San Venanzio, la cui porta è stata aperta dal vescovo emerito Giancarlo Vecerrica, che ha fatto le veci dell’arcivescovo di Camerino-San Severino Francesco Massara, assente per motivi di salute. "Carissimi fratelli e sorelle, mi scuso per la mia assenza a e sono vicino a voi nella preghiera – il messaggio dell’arcivescovo Massara –: l’apertura del Giubileo possa essere per ognuno l’occasione per aprire la porta del cuore a Dio e alle persone che incontriamo ogni giorno nella vita; possa questo essere un anno di grazia, di misericordia, di accoglienza e di opere evangeliche per le vostre famiglie, per le nostre comunità e la diocesi.