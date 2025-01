Ilgiorno.it - A Milano ci sarà via Giuseppe Pinelli, ma il centrodestra insorge. Fratelli d’Italia: “L’anarchico è morto per malore”

Leggi su Ilgiorno.it

– A più di cinquant’anni dalla sua morte, il solo nome diriesce ancora a scaldare gli animi. Al ferroviere anarchico, accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana eil 16 dicembre 1969 in circostanze mai del tutto chiarite,dedicata una via. Il Consiglio comunale ha approvato, con 27 voti favorevoli e con ilche non ha partecipato al voto, un’ordine del giorno che chiede di cambiare la denominazione dell’attuale via Micene, situata all’incirca tra San Siro e Bande Nere, in via. Da molti abitanti della zona quella strada viene già chiamata via, tanto che c’è anche una targa, messa lì dai residenti, con la scritta: “Via, anarchico partigiano, 1928-1969”. Non solo, un comitato ha raccolto oltre cinquemila firme per sostenere questo atto amministrativo.