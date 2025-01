Anteprima24.it - 39enne investito da un veicolo, il conducente si è dato alla fuga: indagano i carabinieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIdella sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti a via San Marco per un investimento. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che unabbiaunnapoletano per poi darsi. L’uomo è stato trasferito dal 118 all’ospedale del mare in codice rosso, è in prognosi riservata. Indagini in corso da parte deiL'articoloda un, ilsi èproviene da Anteprima24.it.