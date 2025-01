Nerdpool.it - Wicked: una nuova teoria

Uno dei maggiori successi del 2024 è stato, che ha battuto record al botteghino e ha preparato il pubblico per il secondo capitolo,: For Good, con un finale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Per i fan de Il Mago di Oz, la storia delle due streghe iconiche del mondo di Oz acquista un po’ più di senso grazie al contesto narrativo. Tuttavia, anche se l’adattamento, ispirato al musical e al romanzo di Gregory Maguire, non fa parte del canone ufficiale di Oz, esiste unache potrebbe ribaltare completamente ciò che i fan hanno sempre creduto. Abbiamo sempre visto Elphaba come la strega malvagia, mentre Glinda è stata rappresentata come una fata buona, ma grazie a questa, ora non nulla è più sicuro. Glinda potrebbe essere stata la vera villain, ingannandoci astutamente per tutto il tempo.